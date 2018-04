VEC enfrenta o Real Ariquemes nesta quinta em busca da primeira vitória do returno; concorra a ingressos

O Vilhena Esporte Clube (VEC) enfrenta nesta quinta-feira, 05, o Real Ariquemes, às 20h00, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, abrindo a segunda rodada do returno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

O Lobo do Cerrado teve um tropeço diante do Guajará e buscará em campo sua primeira vitória no returno para sair da penúltima colocação na classificação geral.

Já o Furacão do Vale do Jamari vem de uma vitória em casa sobre o Genus e divide a liderança no segundo turno ao lado Rondoniense e Guajará.

O técnico do VEC, Geovanny Siqueira poderá contar com retorno dos zagueiros Rafael Carioca e Túlio, e o atacante Marco Aurélio que ficaram fora da derrota para Guajará.

Por outro lado o Rubro-Negro do Norte terá dois desfalques para o confronto de hoje. O goleiro Dida e o Lateral direito Leleco, que tomaram o terceiro cartão amarelo na partida diante do Genus.

Para o jogo de hoje Extra de Rondônia em parceria com VEC, sorteia cinco ingressos.

Para participar basta deixar seu nome completo. O sorteio será as 15h00, e os ganhadores deverão buscar os ingressos até as 17h30 de hoje na sede do jornal, na Avenida Liberdade, 3399 – Centro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia