240 famílias recebem escrituras da regularização fundiária em Cerejeiras

Na última quarta-feira, 4, 240 famílias do município de Cerejeiras, receberam escrituras definitiva do programa regularização fundiária do governo do Estado.

A cerimônia aconteceu no barracão da feira municipal e contou com a presença do Capitão Marcelo representado o vice-governador Daniel Pereira, vereador José Carlos Valendorff, Ernane representante da regularização fundiária, deputado estadual Edson Martins e prefeito Airton Gomes.

A maioria dos agraciados com as escrituras foram moradores do Bairro José de Anchieta, mas moradores de outros bairros também receberam o documento.

Sendo que além das 240 escrituras entregues, já está no cartório de registro de imóveis mais 130 para serem entregues no mês de maio e a previsão que em junho o total de 2.300 escrituras sejam todas entregues. Porém, vale ressaltar que tem muitos moradores que não procuraram a prefeitura para pedir a regularização e quem tiver interesse ainda da tempo.

Entretanto, há um prazo para promover à regularização, quando findar, a verba para tal fim terá que ser devolvida. Pois provêm do programa Título Já do governo do Estado de Rondônia.

No total foi disponibilizado para o programa R$ 109 mil, através de emenda do deputado Edson Martins, e contra partida R$ 6 mil da prefeitura de Cerejeiras totalizando R$ 115 mil para o custeio das 2.300 escrituras.

A iniciativa do pedido para que o governo atendesse o município de Cerejeiras com o programa, partiu do vereador José Carlos Valendorff, Valdir secretário de finanças. E, o prefeito colaborou enviando o projeto para o governo do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação