Advogado vilhenense lança pré-candidatura ao senado

O advogado vilhenense Caetano Neto, presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania em Rondônia, lançou sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo partido Podemos número 19.

A filiação do causídico ocorreu nesta sexta-feira, 6, na capital Porto Velho, com a presença do deputado estadual Léo Moraes, presidente da sigla em Rondônia.

O pré-candidato Caetano Neto, que tem desenvolvido um vasto trabalho a frente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania em Rondônia, disse que cada dia a responsabilidade aumenta, pois está movendo ações judiciais em diversas cidades do Estado, contra políticos usurpadores do erário público.

Caetano ressalta que lançou pré-candidatura ao senado e se tiver êxito vai poder contribuir muito mais com o povo de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia