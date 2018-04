Aviagro define as atrações da 33ª edição da Expovil

Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro) divulgou está semana quais serão as atrações da 33ª edição da Exposição Agropecuária de Vilhena (Expovil).

De acordo com a administração da Aviagro, a programação dos shows ficou definida da seguinte forma:

04 julho Gustavo Lima;

05 de julho Mariana Fagundes;

06 de julho Manutti;

07 de julho Naiara Azevedo

Nesta edição haverá uma série de mudanças, inclusive a abertura do portão para a população, pois durante a Expovil estará acontecendo o 3º Portal do Agronegócio. Porém, o acesso à arena só será permitido para as pessoas que estiverem portando o passaporte.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação