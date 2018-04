CABIXI: após denúncia de abuso contra professor, mais três vítimas procuram a polícia

Mais três vítimas procuraram a Polícia Militar (PM) para denunciar um professor de 64 anos, por abusos sexuais, em Cabixi (RO), na região do Cone Sul. O primeiro caso foi registrado na quarta-feira (4), quando duas meninas, de 9 e 12 anos, afirmaram que o professor “passou a mão” em partes íntimas do corpo delas

Já na quinta-feira (5), outras duas estudantes, de 8 e 9 anos, contaram que o professor também praticou atos libidinosos com elas. Além disso, uma jovem de 18 anos denunciou que, há cerca de 10 anos, também foi molestada pelo mesmo suspeito. Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Cabixi, o profissional foi afastado do trabalho. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a PM, as novas vítimas, acompanhadas das mães e conselheiras tutelares, relataram os abusos. A vítima de 8 anos contou que o suspeito é professor dela e que ele a pegou no colo várias vezes. Nessas ocasiões, segundo a criança, o homem passava as mãos nas pernas dela até a altura da virilha. Além disso, a aluna disse que o professor passava a barba no pescoço dela e ainda dava doces, do tipo bala e bombons.



A menina de 9 anos, que também é aluna do suspeito, falou que foi tocada pelo professor diversas vezes, da mesma forma que a colega de 8 anos. As vítimas ainda relataram que os abusos acontecem desde os primeiros dias de aulas deste ano.



As crianças ainda disseram que viram mais uma colega sendo acariciada da mesma forma que aconteceu com elas. Depois do registro das meninas, no mesmo dia, uma jovem de 18 anos também procurou o quartel da PM.



Ela denunciou que, há cerca de 10 anos, também foi vítima do mesmo homem. Na época, ele trabalhava de guarda, no portão da escola onde ela estudava. A garota relatou que, em meados de 2008, os abusos aconteciam na biblioteca da escola.



A vítima contou que o suspeito tocava as partes íntimas, beijava o pescoço e a boca, além de colocá-la contra a parede, em contato físico com o corpo dela. A jovem disse ainda que o homem pedia para que ela não contasse a ninguém, pois ele era amigo da família dela.

Com os novos registros, subiu para cinco o número de vítimas do mesmo suspeito. A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (6), que o caso está sendo apurado, mas que o inquérito é sigiloso.

O secretário de educação de Cabixi, Jailton Lopes Ferreira, explicou que o professor foi afastado da função. “Instauramos um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do servidor”, concluiu.



Fonte: G1