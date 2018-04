CEREJEIRAS: PM Localiza motocicleta furtada escondida em propriedade rural

Na manhã de quinta-feira, 05, uma guarnição da Polícia Militar de cerejeiras, localizou uma motocicleta Fan 150 de cor vermelha, com registro de furto, em uma propriedade rural, situada na linha 4, km 7,5, da 2ª para 3ª eixo.

Segundo o registro da ocorrência um sitiante acionou a polícia, devido ter avistado uma movimentação suspeita em uma propriedade vizinha, onde dois indivíduos entraram de motocicleta e logo depois saíram a pé.

Em buscas no local informado, os militares encontraram a motocicleta acima citada, coberta com ramos e com o pneu traseiro furado.

Em consulta ao sistema do Sinesp Cidadão, foi constatado que a mesma era produto de um furto ocorrido na noite anterior, em uma residência localizada na Avenida Campo Grande.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa