COLORADO: homem é suspeito de agredir e quebrar a perna do próprio pai

No fim da tarde de quinta-feira, 05, um morador da linha 04, rumo escondido, zona rural de Colorado, procurou a Polícia Civil para realizar uma denúncia referente a maus tratos contra idoso.

De acordo com o denunciante, no último sábado, um de seus vizinhos, já idoso, foi conduzido ao hospital com fratura de fêmur, após ter sido agredido por seu filho, de 40 anos. Ainda segundo o denunciante, esta não seria a primeira vez que o homem era vítima de agressões por parte do mesmo agente, sendo que a família possuía conhecimento dos fatos e não denunciava temendo o infrator.

Diante das informações, um policial entrou em contato com servidores do Hospital Municipal e constatou que a vítima realmente havia dado entrada na unidade, sendo transferido para Vilhena, devido ter sofrido a referida lesão, porém, a esposa que o acompanhava, afirmou que e o idoso tinha sofrido uma queda.

Apesar da impossibilidade de evidenciar o crime e punir o suspeito, tendo em vista que este já havia ocorrido há vários dias, um boletim de ocorrência foi registrado e solicitado às autoridades competentes, que o caso seja investigado para serem tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa