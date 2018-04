Daniel Pereira toma posse na Assembleia Legislativa; Confúcio Moura não compareceu

Daniel Pereira agora é oficialmente governador de Rondônia. Em solenidade realizada na tarde de hoje, 06 de abril, na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).

A leitura do Termo de Posse como governador foi realizada sob a presença de diversas autoridades como deputados estaduais e federais, senadores da república, do poder judiciário, familiares, convidados da galeria e profissionais da imprensa. O agora ex-governador, Confúcio Moura (MDB), não compareceu na sessão extraordinária.

Com alguns minutos de atraso, Daniel Pereira foi aclamado Governador de Rondônia por volta das 15h30mim. A sessão extraordinária foi conduzida pelo presidente da Mesa Diretora, Maurão de Carvalho (MDB). A posse de Daniel acontece por conta da renúncia de Confúcio Moura que vai disputar uma das duas vagas como senador da república nas eleições de seis de outubro. Sua saída do governo faz necessário por conta das regras eleitorais.

Em nome do poder legislativo, o deputado Laerte Gomes fez um discurso direcional ao agora novo governador. Gomes discorreu pelo currículo de Daniel e fez um resumo da gestão Confúcio Moura. Ele enalteceu o governo Confúcio e colocou a Casa de Leis como um reforço, auxílio para realizar outras benfeitorias em prol da sociedade rondoniense. “É assim que vamos andar, e o seu governo vai ter a nossa ajuda. Rondônia vai continuar no caminho do desenvolvimento”, discursou.

Ao fazer uso da tribuna, Daniel Pereira fez um agradecimento aos presentes e principalmente ao Governador Confúcio Moura. Em seguida, ele disse que o ex-governador entra para um seleto grupo de nobres de Rondônia.

“Confúcio deixa um legado que se soma aos outros governadores do estado. Um governador bem avaliado, fruta da ajuda de outras pessoas como secretários e equipe. É um governo bem avaliado no país. Isso não quer dizer que não tivemos problemas, mas conseguimos atingir as metas de campanha estabelecidas”, comentou ele classificou o também médico Confúcio como um gestor “ousado principalmente na área da saúde” e citou algumas obras positivas.

Ele também fez uma saudação especial ao ex-prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif que foi ovacionado durante a cerimônia por militantes políticos do PSB. Na ocasião, ele classificou Nazif como uma figura “enigmática” e importante dentro do seu grupo.

Ainda no seu discurso, o novo governador falou sobre planos do governo que ainda não foram, na gestão Confúcio, cumpridos como a entrega de casas para os servidores. Exclusivamente sobre esse projeto, ele falou que vai enviar à Assembleia Legislativa outra iniciativa que possa contemplar a demanda.

“A meta que não foi cumprida foi entregar três mil casas aos servidores, mais breve vamos mandar um projeto para essa casa para ampliar esse número. Um investimento de R$ 1 Bilhão de reais que vai ter a participação da iniciativa privada. Um projeto que passará por várias mãos e vai dar certo”, citou ele enfatizando que na sua pequena gestão vai priorizar ajustes no sistema da previdência dos servidores bem como tratar da transposição daqueles que ainda fazem parte do antigo território.

Na área da Educação, Pereira falou sobre o selo UNICEF e suas primícias. “O estado de Rondônia é o primeiro do país que todos os seus municípios participarem do programa. Rondônia vem implantado o sistema controla as escolas, cuida da evasão escolar. A única maneira de fecharmos presídios é apostando na educação (…) Não vamos permitir a evasão escolar”, prometeu.

Segurança Pública foi outro assunto tratado na cerimônia. “Na questão da segurança pública, temos modelos herdamos da colônia portuguesa, eles conseguiram avançar, o Brasil não. Até dois países africanos abandonaram esse sistema, só o Brasil continua. Queremos mudar esse sistema principalmente pela ação dos militares e de delegados”, tratou.

Por fim, Daniel Pereira deixou uma “mensagem de continuidade de governo e não de mudança. Não tem nada a fazer, apenas reparos a serem feitos” e concluiu pedindo forças, fé e confiança o povo de Rondônia. “Os desafios são muitos. Rogo a Deus que derrame, aos homens e ao povo, nos der sabedoria, força e proteção para não decepcionarmos o povo de Rondônia”, concluiu.

Após a sessão solene na ALE-RO, o governador Daniel Pereira foi ao Palácio Rio Madeira para tomar das mãos do seu antecessor, Confúcio Moura, a faixa de chefe do executivo e se apresentar aos seus secretários.

Fonte: NewsRondônia