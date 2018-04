Escola Paulo Freire realiza aulão de zumba em comemoração ao “Dia Mundial da Atividade Física”

Na manhã desta sexta-feira, 06, a escola Paulo Freire realizou uma ação em prol do “Dia Mundial da Atividade Física”, visando promover a prática de exercícios físicos dentro da instituição, mostrando assim seus benefícios.

Atento aos cuidados com a saúde e visando o fortalecimento de ações que façam a diferença na vida do aluno e do servidor, toda a escola envolveu-se na atividade com a realização de um aulão de zumba. A ação contou com a participação do professor Gilmar Adolfo parceiro da escola.

Cabe pontuar que a prática regular de exercícios apresentam inúmeras vantagens, como prevenção do excesso de peso e do aparecimento de doenças; redução de tensões arteriais e stress, além da contribuição a autoestima, concentração, bem estar físico e psicológico. Preocupados com isso, a escola tem proposto projetos como este para incentivar a comunidade escolar a praticarem mais atividades físicas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação