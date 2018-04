Homem recebe familiares para comemoração de páscoa e perde mais de R$ 4 mil ao ter cartão de crédito furtado por enteado

O caso aconteceu com um morador do Jardim Eldorado, de Vilhena, que recebeu em sua casa a família de um irmão, vinda da cidade de Cuiabá/MT, para comemorar o fim de semana de páscoa, porém, acabou tendo um cartão de crédito furtado pelo filho da cunhada, sofrendo um prejuízo superior a R$ 4 mil.

Segundo relatos da vítima, de 35 anos, assim que o irmão foi embora, levando o enteado de 22 anos, ela sentiu falta de um cartão de crédito da Caixa econômica Federal e do papel que estava guardado junto a este, com a senha anotada.

Ao se dirigir a agência para fazer o cancelamento do referido cartão, o homem foi informado que tinham sido realizados três empréstimo totalizando o valor de R$ 3.900,00, pequenos saques e compras em diversos estabelecimentos comerciais, todos na cidade de Cuiabá.

Em contato com a agência da referida cidade, as suspeitas da vítima, de que o agente do furto poderia ter sido o enteado de seu irmão, foram confirmadas pelo sistema de segurança, que flagrou os momentos em que o jovem realizou os saques no caixa eletrônico.

Diante dos fatos, a vítima entrou em contato por telefone com seu irmão, que localizou o cartão de crédito em posse do enteado e lhe enviou fotos, sendo estas usadas para registrar um boletim de ocorrência em desfavor do jovem.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa