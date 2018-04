Mulher fica sem sinal de internet e ao checar antena consta que a mesma havia sido furtada

O caso ocorreu na tarde de quinta-feira, 05, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena, onde uma moradora teve sua antena de internet furtada em plena luz do dia.

Segundo relatos da vítima, de 28 anos, ela saiu de casa por volta das 12h30 e ao retornar, cerca de uma hora de depois, notou que estava sem sinal de internet em sua residência.

Após tentar com os sistemas interno sem êxito, a mulher se dirigiu para fora do imóvel para verificar se havia algo de errado com a antena e constatou que a mesma havia sido furtada.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e realizou diligências em prol da localização do agente do furto, porém, ninguém foi preso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa