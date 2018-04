Radialista líder em audiência em Cerejeiras recebe prêmio da Fenacom

Na tarde desta sexta-feira, 06, em entrevista ao Extra de Rondônia o radialista Wilson Aguiar, 74 anos, relatou sobre seu sucesso e trabalho na Rádio Ondas Verdes 104,9.

Wilson trabalha com comunicação há 54 anos, sendo que metade de sua experiência como radialista obteve no Estado de Rondônia. Atualmente, Aguiar atua como repórter e apresentador do programa “Ondas News Repórter”, que hoje possui a maior audiência na região de Cerejeiras.

Seu atual programa está o ar há cerca de um ano e dois meses, trazendo matérias policiais, políticas, entrevista com especialistas e assuntos de utilidade pública.

Aguiar também detalha que nos mês passado recebeu o troféu da Federação Nacional dos Comunicadores (Fenacom) pelo trabalho desenvolvido no Estado.

Aguiar finaliza dizendo que sua atual casa estabeleceu um link com a Rádio Positiva de Vilhena para transmitir a programação a mais locais do Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia