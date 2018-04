VILHENA: empresário que atua no ramo do jornalismo há mais de 20 anos fala sobre profissão em escola municipal

Um dos mais influentes empresários do ramo da comunicação no Cone Sul do Estado, Orlando Caro Labajos, foi convidado nesta sexta-feira, 06, pela direção da escola Martim Lutero para falar um pouco sobre os desafios e dificuldades da profissão.

Na ocasião, o empresário que atua na área há mais de 20 anos, cedeu entrevista aos alunos e os convidou para conhecer o funcionamento de uma redação de jornal online.

Orlando também agradeceu aos gestores e educadores da instituição que tem desenvolvido seu trabalho com excelência no município e ao convite, principalmente por ser lembrado na data que precede o “Dia do Jornalista”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação