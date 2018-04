Vilhenense entra em campo neste sábado diante do Ji-Paraná; concorra a cinco ingressos

O Vilhenense Esportivo Clube enfrente neste sábado, 06, o Ji-Paraná, às 20h00, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena, valendo a segunda rodada do returno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

O Leão do Norte vem de um tropeço diante do Rondoniense e buscará em campo sua primeira vitória no returno para sair da ultima colocação da tabela. Já o Galo da BR obteve um empate na sua estreia sobre o Barcelona, no Portal da Amazônia.

O Extra de Rondônia em parceria com Vilhenense, sorteia cinco ingressos. Para participar basta deixar seu nome completo na matéria. O sorteio será às 17h00 desta sexta-feira, 06, e os ganhadores deverão buscar os ingressos até 11h00 de sábado, 07, na sede do jornal, localizado na Avenida Liberdade, 399 – Centro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia