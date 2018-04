ARTIGO: Planejar é Básico

Uma instituição religiosa local resolveu abrir uma escola de primeiro grau. Sob qualquer ângulo que se olhe, trata-se de uma ótima ideia. Os responsáveis foram atrás de um bom material educacional, treinamento de professores, instalações físicas adequadas etc.

Além disso, aquela igreja entendia ser essa uma oportunidade de cumprir sua missão social e, adicionalmente, repassar aos alunos, seus valores cristãos, sua visão ética etc. Considerando o delicado momento porque passa nosso país, inclusive na área educacional, trata-se de uma iniciativa oportuna a qual merece nossa admiração e apoio.

Conversando com um dos líderes do projeto, perguntei-lhe como foi feito o planejamento financeiro do empreendimento e quais as premissas básicas empregadas. Não obtive uma resposta. Aproveitei a oportunidade para fazer algumas sugestões com base na minha experiência e atividade profissional, pois trabalho junto a empresas de diferentes áreas de atuação:

1.-O Planejamento Econômico-Financeiro de um empreendimento desses é algo indispensável e insubstituível;

2.-Especial atenção deve ser dada ao Fluxo de Caixa;

3.-Mesmo tratando-se de um empreendimento novo, a tendência é que o Capital de Giro, necessário para atender suas necessidades básicas, vai crescer muito, mês a mês, em especial nos primeiros anos;

4.-À medida que novas turmas forem criadas e aumente o número de alunos, o Índice de Inadimplência tende a aumentar e só se estabilizará entre o 2º. e 3º. ano, e ainda dependendo da atuação da área de cobrança;

5.-Creio que essa instituição não terá dificuldades maiores para atrair alunos, pois os pais estão investindo bastante na instrução e educação de seus filhos, apesar das incertezas atravessadas pela nação. Ou seja, ela terá Mercado para se instalar e prosperar nele.

Na atualidade, existem diversas ferramentas à disposição da administração para fazer um bom gerenciamento; para detectar eventuais dificuldades e a seguir definir e aplicar ações corretivas apropriadas. A atividade econômica pode trazer desafios, porém com certeza ela também traz consigo oportunidades preciosas e retornos atrativos, sejam eles financeiros ou espirituais. Eu creio nisso.

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial