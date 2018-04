Bandidos abrem buraco em parede de agência de banco e fogem sem levar nada

A tentativa de furto ocorreu na madrugada deste sábado, 07, na agência do Banco Sicoob, localizada na Avenida Melvin Jones, Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, o funcionário de uma empresa privada, responsável pelo sistema de segurança da agência, se dirigiu até a mesma, para averiguar o motivo dos alarmes estarem desligados.

Quando chegou ao local, não notou nenhuma movimentação estranha, porém, ao se dirigir para os fundos do terreno da agência, visualizou um buraco na parede, medindo cerca de 30×40 e várias ferramentas e objetos pessoais.

Diante dos fatos, o segurança acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e comunicou a gerente, que também se fez presente e abriu a agência, levando os militares até a sala para a qual o referido buraco dava acesso.

Dentro da sala foram encontradas mais ferramentas, no entanto, a gerente afirmou que nada havia sido furtado.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a perícia técnica recolheu as duas chaves de fenda, um arco com broca, uma mareta, um martelete, dois pés-de-cabra, uma luva, uma mochila preta e uma camiseta também de cor preta, que foram abandonados no local.

Diligências foram realizadas pela guarnição, no entanto, nenhum suspeito foi localizado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia