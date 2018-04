Bombeiros socorrem motoqueiro que avançou preferencial e bateu em picape

Acidente aconteceu na tarde deste sábado, 7, envolvendo um carro Fiat Strada com placas de Colorado e uma moto Yamaha Crypton 100 com placa de Vilhena, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da picape, seguia pela Rua Francisco Oscar Mendes, sentido Juina, quando no cruzamento com a Avenida Otavio José dos Santos, foi atingido pelo condutor da moto que transitava sentido BR-174.

Segundo o motorista, tentou desviar, mas não foi possível evitar a colisão, pois o motoqueiro não respeitou a placa de “PARE”.

No choque, o motociclista sofreu varias escoriações, inclusive o braço direito estava sangrando. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) registrou a ocorrência.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia