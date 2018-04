Carreta é consumida por fogo na BR-364: vídeo

Na noite de sexta-feira, 6, uma carreta carregada com soja que seguia pela BR-364 – sentido Porto Velho, pegou fogo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu informação que uma carreta estava em chamas na BR-364 – próximo a cidade de Jí-Parana.

De imediato foi solicitado à ajuda do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas que consumiam o caminhão. Apesar dos esforços boa parte do cargueiro o fogo destruiu.

A PRF não divulgou as causas do sinistro. Mas o laudo deverá apontar o que causou o incêndio. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Reprodução/WhastApp