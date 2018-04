Junior Gaúcho é julgado por agressão e é punido com sete jogos

O TJD-RO (Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia) puniu o zagueiro Júnior Gaúcho, do Barcelona, com sete jogos de suspensão pela agressão ao atacante Vágner Júnior, do Real Ariquemes, em duelo válido disputado pela 16 de março pela sexta rodada do primeiro turno do Campeonato Rondoniense 2018.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Júnior Gaúcho e Vágner Júnior se agrediram em campo e o árbitro Servilio Patricio optou por expulsar ambos atletas. Na discussão com o árbitro, o zagueiro do Barcelona acabou agredindo o jogador do Real Ariquemes com um chute no tornozelo. Vágner Júnior precisou ser levado pela ambulância, fato que paralisou o jogo por cinco minutos até o retorno da mesma.

A Comissão Disciplinar do TJD-RO optou pela suspensão por sete jogos ao zagueiro do Barcelona. Já o atacante do Real Ariquemes pegou um gancho de duas partidas.

Texto: Futebol do Norte

Foto: Divulgação