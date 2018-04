Motorista embriagado perde controle da direção e capota veículo em frente blitz da Lei Seca

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 07, durante uma blitz da Lei Seca, realizada em frente a Móveis Gazin, localizada na Avenida Paraná, no Parque São Paulo, em Vilhena.

De acordo om o registro da ocorrência, o condutor de um automóvel Gol, com placas de Pimenta Bueno, que seguia pela Avenida Paraná, sentido Cohab, acabou perdendo o controle do veículo, próximo ao local onde estava sendo realizada a referida blitz, vindo a capotar na pista e colidir com uma árvore.

Ao presenciarem a cena, os militares que realizavam a segurança da operação, foram até o veículo para averiguar a situação e encontraram o motorista ainda dentro do carro, apresentando apenas um corte pequeno em um dos braços.

Após ser retirado do veículo, o motorista, de 33 anos, que apresentava fortes sinais de embriaguez, como odor elítico, fala alterada e dificuldade de equilíbrio, relatou aos policiais que ao perceber a presença de um quebra-molas, tentou frear e passar de lado para diminuir o impacto, momento em que acabou capotando o carro.

Diante da situação do condutor, este foi convidado a realizar o teste do bafômetro, que apresentou 0,82 mililitros de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, tendo este recebido voz de prisão por embriaguez na direção, sendo conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências. O conduzido dispensou atendimento médico.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia