Presidente de associação agradece prefeita e secretário de obras por atender reivindicação

Na manhã deste sábado, 7, Francisco de Assis Nogueira, presidente da Associação do Setor Vilhena de Chácaras, visitou a redação do Extra de Rondônia, para agradecer a atenção da prefeita Rosani Donadon e do Secretário Municipal de Obras Valdiney de Araújo Campos, popular (Lulinha).

De acordo com Francisco, após a forte chuva que caiu no setor Vilhena na tarde de sexta-feira, 6, o morro da linha 3 – ficou intrafegável, e os moradores tiveram que usar uma linha alternativa para transitar.

Porém, o presidente que estava em companhia da vereadora Vera da Farmácia, foram até a prefeita e ao secretário de obras pedirem para que tomassem providências urgentes quanto ao problema.

Entretanto, no raiar do sol da manhã deste sábado, Lulinha foi pessoalmente ao local e acompanhou os trabalhos que foram realizados por uma Patrola. Assim recuperando não só o morro, mas toda a extensão da linha 3.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Francisco de Assis