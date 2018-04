Rondoniense e Barcelona ficam no empate

Rondoniense e Barcelona ficaram no empate na noite deste sábado em 3 a 3 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, pela segunda rodada do returno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Calado abriu o placar para o Barcelona ainda na primeira etapa. Na etapa final, o Rondoniense chegou a igualdade com Vinícius e a vitória com Paulinho. Victor Palito deixou tudo igual no placar. E, em seguida, Maranhão voltou a colocar o Periquito da Capital. Nos acréscimos, Italo marcou para o Catalão Vilhenense.

Com o resultado, o Rondoniense chegou a quatro pontos e ocupa a vice-liderança do returno. Já o Barcelona somou seu segundo ponto no segundo turno.

Na próxima rodada, o Rondoniense encara na quarta-feira o Real Ariquemes no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o Barcelona recebe no mesmo dia o Guajará no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

O Jogo – Buscando a vitória em casa, o Rondoniense entrou em campo com maior posse de bola. Porém, o Barcelona apresentou melhor aproveitamento nos contra-ataques, chegando com maior perigo. Aos 13 minutos, Calado dominou a bola da entrada da área e bateu no canto sem chance para o goleiro Raphael Alemão, abrindo o placar para o Catalão Vilhenense.

O Rondoniense tentou responder. Aos 23’, Lucas Daniel bateu de fora, o goleiro Douglas Silva fez a defesa parcial, a bola pegou na trave e o goleiro defendeu novamente.

Em rápido contra-ataque pela direita, a bola foi cruzada rasteira, Calado escorou, mas acertou a trave, desperdiçando a oportunidade de marcar o segundo gol.

Nos minutos finais, o Rondoniense chegou a pressionar o adversário no campo de defesa. Aos 37’, Maciel finalizou forte de fora da área, mas o goleiro Douglas Silva colocou para escanteio. Aos 41, Weslen Bu cruzou na área, Maranhão escorou, mas o goleiro Douglas Silva fez grande defesa. Na sobra, o mesmo Maranhão tocou para o meio da área, mas o goleiro Douglas Silva segurou a bola com firmeza, garantindo a vantagem ao final da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Rondoniense voltou pressionando o adversário. Aos 18 minutos, Lucas Daniel finalizou, a bola bateu na mão de Jefinho e o árbitro Mezaque Guimarães Rosa assinalou a penalidade. Na cobrança, Vinícius deixou tudo igual.

Com o gol, o Rondoniense cresceu na partida. Aos 31’, Marcolino fez jogada individual e bateu cruzado para Paulinho que finalizou duas vezes para marcar o segundo gol dos donos da casa.

Em desvantagem, o Barcelona foi ao ataque. Aos 39’, Emerson recebeu no bico da área e chutou cruzado, mas a bola foi para fora. Dois minutos depois, a zaga do Rondoniense não conseguiu afastar a bola e Victor Palito deixou tudo igual de cabeça.

Aos 45’, Maranhão fez o giro em seu marcador e bateu de bico, surpreendendo o goleiro Douglas Silva e marcando o terceiro gol do Rondoniense. Mas o Barcelona ainda estava vivo. Aos 49’, a zaga do Rondoniense parou no lance, Italo entrou livre pelo meio da zaga e tirou de leve para tirar o goleiro Raphael Alemão da jogada e deixar tudo igual no placar.

Ficha Técnica

Rondoniense 3 x 3 Barcelona

Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho);

Data: 07/04/2018 (sábado);

Árbitro: Mezaque Guimarães da Rosa;

Assistentes: Edilson Soares Falcão e Reginaldo Alves de Melo; 4º árbitro: Mário Roberto da Costa;

Gols: Calado aos 13′ do 1º tempo; Vinícius aos 20′, Paulinho aos 31′, Victor Palito aos 41′, Maranhão aos 45′ e Italo aos 49′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Maranhão e Weslen Bu (Rondoniense); Calado, Douglas Silva, Jefinho e Jonilson (Barcelona);

Rondoniense

Raphael Alemão; Weslen Bu, Vinícius, Fábio Gomes e Hércules; Maciel; Sidney, Lucas Daniel e Marcolino (Joilso); Maranhão e Paulinho. Técnico: Luis dos Reis.

Barcelona

Douglas Silva; Jefinho, Fernando, Bertozi e Jorginho (Kaka); Jonilson, Calado (Emerson), Jadson e Victor Palito; Italo e Tiago (Kawan). Técnico: Tiago Batizoco.

Fonte: Futebol do Norte

Fotos: Alexandre Almeida