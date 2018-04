Comissão do MEC visita Vilhena para análise e autorização do vestibular do curso de Medicina

Uma comissão do Ministério da Educação e Cultura (MEC) estará em Vilhena neste final de semana para avaliar o processo de implantação e liberação do vestibular do curso de Medicina no município.

A informação foi repassa à imprensa pela prefeita Rosani Donadon (MDB), durante a assinatura da ordem de serviço da implantação de Faixas Elevadas.

De acordo com a prefeita, a comissão estará na cidade “Portal da Amazônia” entre os dias 13 e 14 de abril.

O objetivo do MEC é avaliar a estrutura estudantil da Faculdade Unesc, instituição de ensino superior que venceu a licitação.

Após a liberação, a faculdade poderá anunciar o primeiro vestibular de Medicina. Rosani salientou que o curso de Medicina colocará Vilhena como pólo educacional em Rondônia.

Os professores Ismael Cury e Antônio Carlos do Nascimento, proprietário e diretor da Unesc, respectivamente, por diversas vezes, visitaram o Extra de Rondônia para repassar informações relevantes sobre a implantação do curso em Vilhena. Uma delas, e a mais importante, é a publicação, no Diário Oficial da União, da portaria que libera o curso de Medicina em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia