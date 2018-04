Inicia implantação de faixas elevadas e caminhão “vassoura” é entregue em Vilhena

Em atos públicos realizado nesta sexta-feira, 6, a prefeita Rosani Donadon (MDB) entregou dois benefícios à sociedade: assinou a ordem de serviço para implantação de faixas elevadas e um entregou um caminhão equipado com varredeira mecânica.

As faixas têm por objetivo reduzir o número de acidentes de trânsito. Os trabalhos iniciam já na segunda-feira, 9, e, ao todo, serão implantadas 30 faixas, em locais considerados prioritários, como, por exemplo, em frente de unidades escolares.

“As faixas vão contribuir para reduzir a velocidade dos veículos, garantir segurança aos pedestres e também proporcionar acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais”, garantiu o secretário de trânsito, César Stefanes.

Já o caminhão “vassoura”, como é chamado, visa potencializar a limpeza de vias em Vilhena. O veículo foi adquirido com recursos oriundos do IPTU. “Vilhena está ficando diferente e modernizada. O caminhão irá proporcionar rendimento médio de 1 km por hora com remoções de sujeiras, realçando as ruas com mais agilidade”, destacou o secretário de obras, Valdiney Campos.

Rosani Donadon comemorou os resultados positivos de sua gestão: “Estamos investindo no município. São dois benefícios de vital importância para os vilhenenses”, destacou a mandatária vilhenense.

ESCOLA

Também, na sexta-feira, 6, a prefeita inaugurou a escola municipal Felipe Rocha de Lima, no bairro Alphaville, e informou mais 12 obras em execução em Vilhena. Leia AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria