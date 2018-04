Vilhenense vence o Ji-Paraná no Portal da Amazônia

O Vilhenense Esportivo Clube venceu pelo placar de 2 a 0 sobre do Ji-Paraná na noite deste sábado, 07, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, valendo a segunda rodada do returno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Os gols saíram na primeira etapa com Ariel e no segundo tempo Leandrinho ampliou o placar para Leão do Norte.

Na próxima rodada, Vilhenense enfrenta no dia 11 de abril, o Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o Galo da BR recebe no mesmo dia o VEC no estádio José Bianco, em Ji-Paraná.

O jogo – A partida iniciou com Ji-Paraná procurando o gol, mas não conseguia balançar as redes do goleiro Silva. Mas não demorou muito para o Vilhenense reagir e aos 20 minutos. Michel puxa contra-ataque pela direita e cruza para Leandrinho que tabela para Ariel. O camisa 09 ajeita a bola e chuta cruzado abrindo o placar para time da casa.

O Vilhenense passou a dominar em jogo após o gol, mas não conseguia finalizar até o final do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Leão do Norte voltou mais ofensivo em campo dominando a posse de bola. Aos 16 minutos Leandrinho puxa contra-ataque livre na área e toca para Geovane. O camisa 26 chuta e a bola bate na trave e vai em direção de Leandrinho. O Camisa 10 chuta forte e amplia o placar.

O Leão do Norte aproveitava os erros de passe do Ji-Paraná para puxar os contra-ataques. Aos 22´ foi a vez de Roney puxar o contra-ataque que avança livre na área. o camisa 30 dribla a defesa e chuta, mas o goleiro Roger espalma a bola.

Ficha Técnica

Vilhenense: Silva, Álvaro, João Pedro, Tessio, Fabio Scooby, Michel, Cucaú

Roney, Ariel, Leandrinho e Geovane. Técnico – Mirandinha

Ji-Paraná: Roger, Paulo Luna, Helbert, Assis, JR Ji-Paraná, Tuquinha, Ari Messi,

Marcelo Alves, Tião Bahia, Araújo e Walker. Técnico – Nelson Colombini

Texto e Fotos: Extra de Rondônia/Petter Vargas