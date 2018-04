Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Jardim Eldorado

O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, 09, por volta das 16h30, no cruzamento das Avenidas Liliana Gonzaga com a Juraci Correia Muller, no Bairro Jardim Eldorado.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, a condutora do Chevrolet Celta com placas de Vilhena, trafegava pela Avenida Liliana Gonzaga, sentido parque de exposições, quando ao passar pelo cruzamento com Avenida Juraci Correia Muller, colidiu com uma moto Honda Biz C100, no qual era conduzida por uma mulher que seguia pela avenida, sentido Cuiabá e teria avançado a preferencial.

Com o impacto, as condutoras dos veículos ficaram feridas e foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) esteve no local e registrou a ocorrência.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia