BR-364: carreta derrama combustível e bombeiros são chamados; vídeo

O incidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 09, na altura do quilometro 21, da BR 364, na saída do Posto Fiscal de Vilhena, próximo ao Cetremi.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista desengatou o cavalo mecânico e por motivos ainda desconhecido, deixou a carreta estacionada ao lado da via. Algum tempo depois a sapata não suportou o peso e acabou quebrando. Com isso, acabou por derramar combustível as margens da rodovia.

O local foi isolado por uma equipe do Corpo de Bombeiros para proceder os trabalhos de praxe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o transito foi interrompido cerca de 45 minutos. O motorista não foi localizado até o fechamento da matéria.

Um boletim de ocorrência foi registrado e carreta foi aprendida pela PRF.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Internauta