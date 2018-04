ID Jovem passa a permitir viagens intermunicipais; saiba como fazer o seu cadastro

O Estado de Rondônia é o primeiro do Brasil a contar com uma vantagem no serviço de transporte para jovens de baixa renda entre 15 a 29 anos, que integram o ID Jovem, que é viajar em ônibus intermunicipais, ou seja, ir para os municípios dentro do Estado, com passagem grátis ou 50% do valor da passagem.

Esse benefício para quem utiliza o ID Jovem, ressaltando que Rondônia ocupa atualmente no Brasil a 2ª posição no ranking de emissão de carteiras da Identidade Jovem em proporção com outros Estados. Rondônia fica apenas atrás do Tocantins. Essas informações são do coordenador responsável em Rondônia do ID Jovem, Luiz Paulo.

São 450 mil jovens em todo o Estado, segundo dados do IBGE e SNJ, que estão no Cadastro Único para Programas Sociais, sendo que desse total, 124 mil – segundo a Caixa – são de baixa renda de 15 a 29 anos, ingressos no ID Jovem.

A validade do uso do ID Jovem na compra de passagem intermunicipal em Rondônia se deve graças ao Decreto nº 22.392, de 07 novembro de 2017, que regulamenta a Lei nº 3.314, de 02 de janeiro de 2014, assegurando a jovens de família de baixa renda – com renda mensal de até dois salários mínimos – com até 29 anos.

O Art. 7 define bem isso no Decreto: “Fica garantido no sistema de transporte coletivo intermunicipal, a partir deste Decreto”. Esse documento foi assinado pelo Governador Confúcio Moura, no dia 11 de Janeiro de 2018.

Luiz Paulo lembra que para adquirir esse beneficio o portador do ID Jovem deve adquirir a passagem até três horas antes e não há limites de viagens, podendo viajar quantas vezes quiser.

Mas ele lembra que com o ID o jovem vai ter direito a passagens 100% sem pagar com 2 vagas gratuitas, depois disso ele pode utilizar essas duas vagas pagando 50% (metade do valor).

O coordenador de Rondônia destacou com alegria esse pioneirismo do serviço de transporte em Rondônia e agradeceu a entidades e pessoas que estão ligadas diretamente as ações de sucesso do ID Jovem, como: o Procon de Rondônia, através de seu diretor, Rui Costa, a Sejucel – Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – com o superintendente Rodney Paes, além de Natanael Nelito Rodrigues, técnico em regulação federal, da ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), Laline Garcia Gomes, diretora de normatização e fiscalização da Agero – Agência de Regulação Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia.

Passo a passo usuário

É possível emitir a Identidade Jovem de duas maneiras: pelo sítio da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo para smartphone do Programa ID Jovem. A seguir, será explicado o passo a passo das duas maneiras de emitir o cartão para o usuário.

I. Emissão da ID Jovem por meio do sítio da caixa:

a) O usuário deverá acessar o site da Caixa Econômica Federal.

b) Depois, o usuário deverá acessar a pasta de “Benefícios e Programas” e clicar em “Todos os Programas”:

c) O primeiro programa da lista de Programas Sociais no sítio da CAIXA é o ID Jovem. O usuário deverá clicar em “ID Jovem” para ir para a página do Programa:

d) Ao entrar na página do programa ID Jovem, o usuário deverá clicar no ícone “Emitir ID Jovem”, localizado no canto direito da página, em amarelo:

e) O usuário deverá preencher os campos em branco com o NIS (Número de Identificação Social), Nome Completo do Usuário, Data de Nascimento e o Nome Completo da Mãe. Porém, caso o usuário não saiba o NIS, ele deverá clicar em “Não sei meu NIS”, situado no canto direito de cima da página:

f) Em seguida, o usuário deverá preencher os seguintes campos para localizar seu NIS:

g) Caso o usuário já tenha o NIS em mãos, basta preencher os campos em branco, clicar em “Guardar Informações” e, por fim, “Acessar”:

h) Caso seja o primeiro acesso do usuário, aparecerá o “Termos de Uso” do Programa ID Jovem. Após aceitar o “Termos de Uso”, a ID Jovem será emitida:

i) Depois, basta clicar em “salvar” e depois “imprimir” o cartão virtual.

II.Emissão do ID Jovem pelo aplicativo

Para gerar a Identidade Jovem é simples. Basta preencher, pelo aplicativo para smartphones ou sítio na internet, os seguintes dados:

– Número de Identificação Social (NIS);

– Nome Completo;

– Data de Nascimento;

– Nome da Mãe

O NIS é um código utilizado para identificar os usuários que consta nos cartões de benefícios sociais para o responsável familiar. Caso o jovem não seja o representante familiar, esteja inscrito no Cadastro Único e tenha entre 15 e 29 anos, é possível realizar a consulta do NIS no site do Programa ID Jovem ou no aplicativo.

Outra forma de saber o NIS é consultando o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município em que reside.

