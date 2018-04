Jogos emocionantes marcam a 4ª rodada da “Copa Amigos da Imprensa”

Foi realizada a quarta rodada da “3ª Copa Amigos da Imprensa” na tarde desta sábado, 07 de abril, no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, em Vilhena.

A primeira partida aconteceu às 16h00 entre o líder Vilhena Notícias/Rede TV e Band/Vilhena. O jogo iniciou equilibrado, mas aos 6 minutos, Marlos abriu o placar para o time. Porém, aos 10 minutos do primeiro tempo Gerson chuta forte e deixa tudo igual.

A equipe da Band jogava com o compromisso de vencer para garantir uma vaga na semifinal e aos 12 minutos Erick Peteleco vira o placar a favor da Band, e aos quatro minutos depois, Gérson novamente anota mais um ampliando o placar em 3 a 1, porém no final do primeiro tempo, Vilhena diminui o placar.

No intervalo o Vilhena volta em quadra pressionando o adversário. O técnico do Vilhena coloca em quadra Gean Bigode deixando o time mais ofensivo em quadra. Aos 13 minutos Gean avança com velocidade até a área do pênalti e toca para Eder Pulqueiro que apenas faz um toque leve e empata o placar.

Durante o jogo o time da Band cometeu muitos erros nos passes, deixando brechas para o adversário que virou o placar em 4 a 3 para o Vilhena com um gol marcado por Robertinho.

O segundo confronto ficou entre o Extra e a Semec com reforços a cada jogo. Aos 22 segundos, o atleta Daniel abre o placar para a Semec e aos 7 minutos Eder amplia. Um minuto depois, Daniel faz o terceiro.

Apesar dos gols, o time do Extra não se intimidou em quadra, e aos 13 minutos Anderson faz o primeiro para o Extra e na sequência desconta mais um terminando o primeiro tempo em 3 a 2.

No segundo tempo, o time Extra volta em quadra melhor que a primeira etapa e aos 2 minutos Anderson mais uma vez anota deixando tudo igual. Após Diego vira o placar, porém a Semec se reabilita e empata o jogo, mas Eder vira o placar de volta em favor da Semec.

O Extra consegue empatar com Everton e no último minuto Tony vira o jogo com um chute no ângulo, mas, após, um vacilo de marcação, Semec empata o placar faltando 50 segundos para final da partida em 6 a 6.

O terceiro jogo foi entre a Câmara e Folha do Sul, mas a vitória ficou para Câmara por W.O já que time da Folha desistiu da competição.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Semec