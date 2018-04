Moradora grava vídeo e denuncia as péssimas condições das estradas rurais em Chupinguaia

Na manhã desta segunda-feira, 9, a redação do Extra de Rondônia, recebeu relatos e vídeos onde uma moradora indignada desabafa sobre o abandono que se encontram as estradas rurais do município de Chupinguaia.

De acordo com a denunciante, em geral todas as linhas que da acesso ao município estão intrafegáveis, tem locais que os moradores não conseguem nem andar a pé, que dirá com algum tipo de veículo.

Na gravação do vídeo, a moradora chama atenção da prefeita Sheila Mosso (DEM), e dos vereadores quanto ao abandono e descaso na manutenção da Linha 85 Capa 46 – comunidade Nova Andradina.

A denunciante afirma que centenas de estudantes estão sendo prejudicados e que estão há semanas sem irem a escola, pois os ônibus não chegam ao locais para transportá-los, justamente por falta de estradas trafegáveis.

