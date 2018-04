Novo governador já trocou comandos das Finanças e DER

Nomeações no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) e na Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) foram os primeiros atos do governador Daniel Pereira, empossado na sexta-feira, 6. Decretos com as nomeações de quatro colaboradores foram assinados após a transmissão de cargo por Confúcio Moura, no Palácio Rio Madeira.

O auditor fiscal Franco Maegaki Ono, até então adjunto da Secretária de Estado de Finanças (Sefin), é agora o titular da pasta. Wagner Garcia de Freitas se desincompatibilizou do cargo para participar do processo eleitoral. Ono é servidor de carreira do Estado, e em 95 comandou por breve período a secretaria.

O também auditor fiscal do Estado Marcelo Hagge Siqueira foi nomeado secretário-adjunto de Finanças. Ele foi secretário municipal da Fazenda na gestão do prefeito Mauro Nazif.

A direção-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) está agora sob o comando de Luís Carlos de Souza Pinto, o Katatal, que estava como adjunto na autarquia. Ele tem quase 30 anos de vida pública, com cinco mandatos de vereador e cargos no executivo de Cacoal.

O engenheiro Eduardo Damião Allemand, perito criminal do Estado, será o diretor-geral adjunto do DER. Ele também já integrou equipe da gestão de Nazif, ocupando o cargo de secretário de Serviços Básicos (Semusb).

O governador Daniel Pereira disse ser uma honra nomear Franco Ono para a Sefin, um profissional dedicado do Estado, registrando a contribuição de Marcelo Hagge Siqueira, também de carreira. “Estamos mantendo a mesma equipe, com o mesmo objetivo, e creio que vamos conseguir superar todas as dificuldades”, disse.

“Agradeço a oportunidade dada pelo governador Daniel Pereira, é uma honra assumir a Sefin, e espero contribuir da mesma forma de sempre. Com afinco, zelo e lealdade, pensando no bem-estar da população rondoniense”, declarou Franco Ono.

O deputado Hermínio Coelho, presente ao ato de posse, desejou boa sorte ao governador Daniel Pereira e disse desejar que “a partir de agora não seja mais oposição.” “Estou cansado de denunciar e criticar, conta comigo para o que eu puder ajudar”, disse.

“Parabenizo pela escolha, são pessoas capacitadas, a Secretaria de Finanças está em boas mãos. O Wagner é o grande cérebro e Franco Ono sempre foi braço direito. Estamos à disposição para ajudar, o desafio é grande. Este é um ano eleitoral, tem os interesses legítimos dos que postulam cargos, mas acima de tudo, dos projetos individuais, está os interesses do povo de Rondônia, temos de trabalhar por eles”, declarou o deputado Cleiton Roque.

