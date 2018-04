PRF recupera caminhões furtados em cidade de RO

Na tarde deste domingo, 8, durante patrulhamento pela BR 364, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Unidade Operacional em Itapuã do Oeste/RO, localizou dois veículos que haviam sido furtados em Ariquemes no dia anterior.

Os veículos Mercedes Benz, Multieixo, de placas EDC 9056 e EDC 4073, pertencentes a uma empresa da área de construção civil, foram localizados abandonados às margens da rodovia. O primeiro foi localizado no Km 557 (próximo à Fazendinha) e o outro no Km 574 (próximo ao Rey do Peixe), sem as chaves. A equipe não localizou nenhum condutor.

Após identificar os veículos, a equipe policial providenciou a remoção ao pátio da PRF em Ariquemes, e entrou em contato com os proprietários. Os veículos permanecem à disposição da Polícia Judiciária de Ariquemes/RO.

Fonte e Fotos: PRF