Vilhenense assume cargo no primeiro escalão do Governo Daniel Pereira

O vilhenense Miguel Câmara vai assumir, nesta terça-feira, 10, um cargo no primeiro escalão do governo do Estado de Rondônia.

Ele não confirmou, mas pode ser como Secretário Estadual de Administração, ou no Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação (IDEF).

Câmara disse ao Extra de Rondônia que o convite e a confirmação foi do próprio governador Daniel Pereira (PSB).

Ele é atualmente secretário municipal de administração na prefeitura de Vilhena, e está no cargo há 1 ano e 3 meses, na gestão da prefeita Rosani Donadon (MDB). Também exerceu o mesmo cargo na gestão anterior do ex-prefeito Zé Rover.

Ao site, Câmara garante que ficará à disposição dos vilheneneses e ajudará o município no que for necessário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia