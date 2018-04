Barcelona entra em campo nesta quarta diante do Guajará no Portal da Amazônia

O Barcelona Futebol Clube enfrenta nesta quarta-feira, 11, o Guajará Futebol Clube (GEC), às 20h00, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena, valendo a terceira rodada do returno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

O Índio do Norte vem de dois empates diante do Ji-Paraná e Rondoniense, e buscará sua primeira vitória em campo nesta rodada do segundo turno Já o Glorioso vem de uma vitória sobre o Genus e é líder do segundo turno com seis pontos.

Texto e Foto: Extra de Rondônia