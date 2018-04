Carreta do “Hospital de Câncer de Barretos” realizou mais de 500 mamografias em Cabixi

Dos dias 26 a 09 de abril, a carreta do “Hospital de Câncer de Barretos” esteve no município de Cabixi em frente ao Ceeja, localizado na Avenida Tapajós, atendendo mulheres de 40 a 69 anos, para realização do exame de mamografia.

Durante este período foram realizadas 572 mamografias, sendo de forma gratuita e funcionando através de um agendamento prévio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação