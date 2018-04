Encontro Estadual do PSD Rondônia reúne 300 pessoas em Ji-Paraná

Líderes políticos e militantes rondonienses participaram na última sexta-feira (6) do Encontro Estadual do Partido Social Democrático (PSD) de Rondônia. O evento foi realizado pelo Deputado Federal Expedito Netto, Presidente Estadual do Partido, e reuniu cerca de 300 pessoas em Ji-Paraná.

O encontro teve o intuito de discutir um novo projeto político para Rondônia com ênfase no fortalecimento do PSD visando às eleições deste ano. “Reunimos pessoas extremamente comprometidas em trabalhar pelo crescimento e desenvolvimento de Rondônia. Filiamos pessoas aguerridas e com muita vontade de fazer ainda mais pelo nosso povo através do PSD, um partido que está no rumo certo e que contribui para que a nação brasileira alcance soluções para suas adversidades!”, enfatizou Expedito Netto.

A reunião contou com a presença do ex-senador Expedito Junior, do prefeito da capital Hildon Chaves, de prefeitos, vereadores e representantes da população, e ocorreu nas dependências do Maximus Hotel em Ji-Paraná.

Para Expedito Junior, o deputado tem seguido a postura que assumiu desde o início do seu mandato. “Em momento algum o Netto fraquejou em seu posicionamento e sempre esteve ao lado do povo. Estou muito satisfeito por vê-lo honrar seus compromissos”, destacou o ex-senador.

Já o Prefeito Hildon ressaltou o trabalho do parlamentar em Porto Velho, em especial na Ponta do Abunã. “Expedito Netto é um deputado engajado e tem trabalhado muito pela nossa capital destinando emendas para a saúde e melhorias à infraestrutura”, comentou Dr. Hildon. Até o momento, Netto já destinou R$ 2,6 milhões de sua emenda parlamentar – que já foram pagas à Prefeitura – e R$ 76 milhões de emenda de bancada para pavimentação.

Membros representantes do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) também participaram do encontro para discutirem propostas de um novo conceito de política e de cuidados aos cidadãos. “Integração é uma palavra muito importante quando vamos tratar sobre interesses regionais. São momentos como esse que podemos mostrar o nosso trabalho e trocar ideias. Isso é primordial na construção de uma política baseada apenas nos interesses do povo”, enfatizou o Deputado Federal Expedito Netto.

Autor e foto: Assessoria