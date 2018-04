Governador nomeia novos secretários para compor equipe técnica de ações estratégicas para RO

O governador de Rondônia, Daniel Pereira, nomeou nesta terça-feira, 10, os novos secretários que vão compor a equipe técnica de ações estratégicas para o desenvolvimento de Rondônia.

As mudanças ocorrem em um período de transição da gestão do Estado. Com os novos profissionais que vão se unir a equipe de governo, a meta é dar continuidade às políticas públicas implementadas nos últimos anos que levaram Rondônia a ser um dos estados mais bem avaliados quanto a responsabilidade fiscal e de destaque em diversas outras áreas, e ainda enfrentar gargalos e concluir projetos e serviços em andamento no Estado.

Na Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), Franco Maegaki Ono que era secretário adjunto é o novo titular da pasta em substituição a Wagner Garcia de Freitas. Como secretário adjunto foi nomeado Marcelo Hagge Siqueira.

Na Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sesdec), Samir Fouad Abboud assume como secretário adjunto em substituição a Luiz Roberto de Mattos.

Mauro Ronaldo Flores Correa é o novo comandante-geral da Polícia Militar (PM). Ele assume no lugar do coronel da PM Enedy Dias de Araújo. Clairton Pereira da Silva deixa o subcomando da PM que passa a ser exercido pelo cel PM Rildo José Flores.

No Departamento Estadual de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Luiz Carlos de Souza Pinto que era diretor adjunto foi nomeado diretor-geral em substituição a Celso Viana Coelho. Como diretor-adjunto foi nomeado Eduardo Allemand Damião.

Carlos Terceiro de Medeiros foi nomeado como superintendente da Superintendência de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra) no lugar de Elizete Lionel.

Na Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais do Estado (Sugesp), Paulo Francisco de Moraes Mota é nomeado superintendente no lugar de Elvandro Ribeiro.

Cleverson Brancalhão da Silva é o novo diretor executivo de pagamento da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep) em substituição a Luci Rafaele Costa Pereira. Assume o cargo de diretora da gestão de suprimentos e logística Michela Barros da Silva no lugar de Maria de Jesus Vale da Silva.

Como secretário executivo do gabinete do governador foi nomeado Marcelo Victor Duarte Correa em substituição a Zuleica Jacira Aires Moura.

O novo chefe da Casa Militar é o ten. Cel. da PM Julio Martins Figueroa Faria em substituição ao cel. PM Maurício Marcondes Gualberto. Phelippe Rodrigues Menezes é o subchefe e Bruno Costa dos Santos, o diretor de operações.

Na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Hamilton Santiago Pereira é o novo secretário no lugar do cel. da PM Vilson de Salles Machado. Assume como adjunto Osvaldo Luiz Pittaluga e Silva em substituição a Francisco de Sales Oliveira dos Santos. Na diretoria executiva, Renato Berwanger da Silva assume o cargo no lugar do ten. cel. da PM Antônio Vicente Cocco Cargnin.

Ricardo Favaro Andrade é o novo superintendente de Estado para Resultados (EPR) em substituição a Rosana Cristina Vieira. Na Superintendência Estadual de Comunicação (Secom), Arimar Souza de Sá é o novo diretor de comunicação no lugar de Edna Mendes dos Reis Okabayashi.

Miguel Camara Novaes é o novo presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação profissional de Rondônia (Idep) no lugar de Adir Josefa de Oliveira. No Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia (Ipem), Francisco Carlos Cavalcante foi nomeado presidente em substituição a Edvaldo Rodrigues Soares.

Eurípedes Miranda Botelho é o novo secretário- chefe da Casa Civil no lugar de Emerson Silva Castro e Helder Risler de Oliveira é o subchefe no lugar de Waldemar Albuquerque. Na Diretoria Técnica Legislativa (Ditel) assume como diretora Tania Maria Colossi Daniel no lugar de Helder Risler de Oliveira.

Texto e Foto: Assessoria