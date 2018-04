Inicia construção de duas escolas e prédio que abrigará duas secretarias é inaugurado

A semana iniciou com três atos oficiais organizados pela prefeitura de Vilhena.

Os eventos marcaram o lançamento de duas pedras fundamentais, ponta pé inicial da construção de duas novas escolas: uma no bairro Embratel e outra no Setor 12.

Também foi inaugurado um novo prédio que abrigará duas secretarias municipais: Agricultura (Semagri) e Trânsito (Semtran).

Com relação às escolas, a prefeita Rosani Donadon disse que as obras acompanham os avanços no setor educacional e pediu agilidade na entrega das mesmas por parte da empresa vencedora nas duas licitações. “Temos a responsabilidade em executar essas obras com qualidade. Por isso, peço aos responsáveis técnicos, comprometimento não com a prefeita, mas com a o dinheiro público e com a população”, enfatizou.

Já na inauguração do prédio que abrigará a Semagri e Semtram, a chefe do poder executivo que o espaço estava abandonado. “Reformamos o prédio que foi construído há 20 anos, pelo ex-prefeito Melki Donadon. Uma obra maravilhosa que estava abandonada sendo ocupada por pombos e usuários de drogas, e que foi restaurada”, avaliou. O prédio fica localizado na BR-174, esquina com a Avenida Rio de Janeiro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria