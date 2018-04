MP instaura inquérito para apurar danos ao meio ambiente em Chupinguaia

Na última quarta-feira, 4, a 3ª Promotoria de Justiça de Vilhena, através do Promotor Pablo Hernandez Viscardi, instaurou inquérito para apurar supostos danos ao meio ambiente praticados por Valdir Marcante na região do município de Chupinguaia.

De acordo com a informação, o processo visa apurar a ocorrência de dano ambiental em área de reserva legal no Lote 8A, Gleba 6, Setor Urucumacuã, nos limites do município de Chupinguaia.

A investigação deverá apontar se há necessidade de recomposição da área afetada, de acordo com as disposições da legislação ambiental em vigor.

Texto e Foto: Extra de Rondônia