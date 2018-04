Presidente da FCV fala sobre aulas gratuitas de violão; inscrições já estão abertas

As inscrições para aulas de violão gratuitas, oferecidas pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV), já estão sendo feitas. A informação foi repassada ao Extra de Rondônia, pelo presidente da FCV Djavan Santos, em visita ao site na manhã desta terça-feira, 10.

O projeto contemplará 90 pessoas com idade acima de 09 anos, sendo necessário ter seu próprio instrumento musical.

As aulas terão inicio nesta quarta-feira, 11, sendo ministrada no período da manhã e da tarde toda quarta, quinta e sexta, sendo das 08h00 as 10h00 e das 15h00 as 17h00.

Este será um curso de iniciação com duração de três meses e certificação, ministrado pelo professor Rhiuari Rod, ocorrendo na FCV, onde será ensinado os conceitos básicos do instrumento.

O presidente destaca que “este projeto teve inicio no ano passado, sendo uma iniciativa do centro juntamente com o apoio da prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, e devido ao sucesso será realizado uma segunda edição”.

Djavan pontua que no curso anterior se formaram quase 90 alunos, para este ano a expectativa é que isso se repita, pois estarão disponíveis 15 vagas para cada aula, o que totaliza uma quantia de 90 alunos, já que as aulas ocorrerão três vezes por semana com a duração de duas horas.

Informações e inscrições na FCV, localizada na Avenida Presidente Nasser próxima a prefeitura municipal, das 07h00 as 13h00 ou através do telefone 3322-5075.

Texto e Foto: Extra de Rondônia