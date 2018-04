Sipam prevê fortes chuvas em todo o Estado nesta terça-feira

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que a terça-feira será de muita instabilidade em Rondônia.

A previsão para o centro-norte do Estado e Região de Guajará-Mirim é de céu nublado, com sol aparecendo sempre entre muitas nuvens.

Entre a tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões Rondonienses, sendo de forma isolada no centro-sul do Estado, onde o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado.

