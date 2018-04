Três jogadores brigam pela artilharia do Campeonato Rondoniense

O Campeonato Rondoniense 2018 chegou na sua terceira rodada do returno e a briga pela artilharia continua acirrada. Na disputa estão, o atacante Ariel do Vilhenense, o meia Juninho do Genus e o volante Valtinho do Real Ariquemes com cinco gols cada.

Desses três artilheiros, somente Ariel marcou na última rodada do segundo turno na vitória sobre o Ji-Paraná. Já o volante Valtinho que foi escalado no jogo entre o Real e Vilhena, não balançou a rede. Enquanto o meia Juninho não entrou em campo na última rodada devido a uma suspensão que estava cumprindo por cartão.

Para esta rodada do returno os três entram em campo nesta quarta-feira, 11, em busca de mais gols pelo campeonato.

Texto e Foto: Extra de Rondônia