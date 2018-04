Vizinho é preso suspeito de estuprar criança autista e outra de 10 anos

Suspeito de abusar de duas crianças, uma autista de cinco e uma de 10 anos, um homem de 43 anos foi preso na noite de segunda-feira, 9, em uma vila de apartamentos no bairro Castanheira, região Sul de Porto Velho.

Conforme informações da polícia, o suspeito mora na mesma vila que as crianças residem com as mães. Nesta data, a menina de 10 anos contou para a mãe que o vizinho teria a chamado para sair escondida de casa com o pretexto que iam tomar sorvete.

Neste mesmo momento, o homem teria acariciado as partes íntimas da portadora de autismo. As duas mães tomaram conhecimento dos fatos e acionaram a Polícia Militar.

Uma guarnição foi acionada e teve que solicitar reforço policial para retirar às pressas o suspeito do local, em virtude de que populares ameaçavam fazer Justiça com as próprias mãos.

O homem nega o crime, mas afirma estar respondendo processo por estuprar a própria enteada. Ele foi levado para a Central de Flagrantes.

Fonte: Rondôniaovivo

Foto: Ilustração