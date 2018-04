Bombeiros resgatam trabalhador que caiu em fossa de três metros de profundidade

Por volta das 16 horas, de terça-feira, 10, uma guarnição do Corpo de Bombeiros, foi acionada a comparecer na 7ª Rua, do Setor 06, de Ariquemes, onde um trabalhador teria caído em uma fossa.

No local os militares se depararam com o homem consciente, e reclamando de fortes dores na região do quadril e do fêmur. A vítima relatou que estava trabalhando, quando acabou caindo na fossa seca de aproximadamente três metros de profundidade.

Os bombeiros imobilizaram a vítima dentro do buraco, em seguida, com a ajuda de populares, retiraram o trabalhador do local e conduziram ao pronto-socorro para receber atendimento médico especializado.

Fonte: Ariquemes 190