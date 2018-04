Caminhão com placas de Cacoal e registro de roubo é abandonado no MT; vídeo

Um caminhão Mercedes Benz 1938, com placas CZC-510 de Cacoal foi abandonado em Alto Araguaia/ MT, na divisa com o Estado de Goiás.

O caminhão que foi localizado por caminhoneiros que passavam pelo local, onde antigamente funcionava um posto fiscal, estava sem reboque, com com uma mala de roupas na cabine e com os pneus em perfeito estado.

De acordo com o sistema Sinesp Cidadão, o veiculo é produto de roubo.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta