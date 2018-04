CHUPINGUAIA: homem deixa caminhão estacionado à beira de rodovia e o mesmo é saqueado

O caso foi registrado pelo motorista de um de um caminhão Mercedez Benz 1938, de propriedade da empresa Hiperhaus de Vilhena, que afirmou ter deixado o veículo às margens da Rodovia 391, no distrito do Guaporé e ao voltar para buscá-lo, o mesmo havia sido saqueado.

O motorista afirmou que deixou o caminhão no local na manhã de segunda-feira, 09, e se deslocou até a casa de seu sogro, que reside no km 1,5 da linha 82 do distrito, porém, ao retornar no dia seguinte, notou que a janela do veículo estava aberta e ele havia fechado.

Quando abriu o caminhão, o denunciante notou que o mesmo tinha sido saqueado, sendo levados dois estepes com roda, uma botija de gás, duas baterias de 150 amperes, uma bolsa contendo várias peças de roupas e um aparelho celular.

Diante dos fatos, a vítima se dirigiu até o município de Chupinguaia onde registrou o caso junto ao quartel da Polícia Militar.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa