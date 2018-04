Com gols de Calado e Andrezinho, Barcelona vence o Guajará no Portal da Amazônia

O Barcelona Futebol Clube venceu na noite desta quarta-feira, 11, o Guajará Esporte Clube pelo placar de 2 a 0, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena, valido pela terceira rodada do returno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Os gols da partida saíram dos pés de Calado e Andrezinho na segunda etapa do jogo.

Na quarta rodada o Índio do Norte enfrenta o Leão do Norte neste domingo, 15, no Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Glorioso recebe em casa no mesmo dia, o Real Ariquemes, no estádio João Saldanha, em Guajará.

Jogo – A partida iniciou com Guajará pressionando o campo do Barcelona. Aos 10´ Wellignton Imperador avança pela direita e cruza livre para Marcos Bahia que chuta de primeira, mas a bola fica com o goleiro Douglas.

Aos 12´ Barcelona cria a primeira chance de perigo com Xavão que avança livre pela direita e dribla a marcação. O volante cruza, porém, a bola passa livre pela linha de fundo.

Aos 28´Guajará cria mais uma chance de perigo com Jaiminho que avança livre na área e chuta cruzado, mas a zaga corta para escanteio.

Aos´38, Calado cobra escanteio na área, Italo cabeceia no canto, porem a defesa afasta o perigo.

Na segunda etapa, Barcelona voltou melhor em campo com jogadas pelas laterais. Aos 6´ Xavão avança pela direita e cruza livre para Calado que apenas toca abrindo o placar para Índio do Norte

Aos 19´ Andrezinho recebe livre na área e chuta de cobertura na saída do goleiro Junior e amplia o placar para time da casa.

Aos 34´ Guajará cria a primeira chance de perigo com Wellignton Imperador que recebe livre na entrada da área e chuta cruzado, porém a bola bate na trave do goleiro Douglas.

Aos 40´ Barcelona quase aumenta o placar com Andrezinho que recebe livre na área e chuta, mas o goleiro espalma para escanteio.

Aos 45´ O Índio do Norte cria mais uma chance perigo com bola parada na entrada da área. Thiago bispo cobra a falta no canto direito, mas o goleiro Vitor Mendonça espalma a bola.

Ficha Técnica

Barcelona:

Douglas, Fernando, Bertozzi, Jefinho, Jorginho, Xavão, Jonilson;

Dourado, Calado, Ítalo e Andrezinho. Técnico: Tiago Batizoco

Guajará:

Junior, Ramon, Thierry, Diego Noberto, Lucas Real, Peixe, Bibio;

Wellington Imperador, Marcos Bahia, Tanaka e Jaiminho. Técnico: Tinho Damasceno

Texto e Fotos: Extra de Rondônia/Petter Vargas