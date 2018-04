Deputada comemora pagamento de convênio para atender saúde de Colorado

Parlamentar atuante e preocupada com as melhorias em toda região do Cone Sul de Rondônia, a deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT) destinou várias emendas para atender as principais prioridades em cada município do Cone Sul.

Nesta manhã de quarta-feira, 11 de abril, Rosangela recebeu em mãos um extrato bancário do Fundo Estadual da Saúde, informando a transferência de R$ 300 mil à prefeitura municipal de Colorado do Oeste. O recurso será destinado à secretaria de saúde para aquisição de medicamentos e materiais pensos.

As aquisições dos itens serão destinadas para o hospital municipal visando ofertar atendimento de qualidade e melhores condições de trabalho aos servidores. “Fico muito feliz com mais um compromisso concretizado. Desde o início do meu mandato, investir na área da saúde e da educação vem sendo prioridade para mim. São as áreas que mais necessitam de atenção”, disse a parlamentar.

Além da saúde e educação, Rosangela destinou emendas para o esporte, agricultura e ações sociais do município.

VILHENA

Nesta última segunda-feira, 09 de abril, a deputada também finalizou mais uma ação. Realizou a entrega oficial de uma patrulha mecanizada para atender a pasta de agricultura de Vilhena. A solenidade aconteceu na nova sede da SEMAGRI – secretaria municipal de agricultura, localizada na BR 174 e contou com a presença de autoridades, produtores e comunidade em geral.

O secretário de agricultura, Rogério Henrique agradeceu a parlamentar pelos maquinários e garantiu que, agora sim, poderá ofertar serviços de qualidade e em quantidade às famílias rurais. “Quando assumimos a pasta, não tínhamos máquinas nem materiais para atender as necessidades do produtor. Hoje, graças a Deputada Rosangela e a nossa prefeita Rosani Donadon estamos com uma frota de maquinários que nos dá suporte para atender todas as áreas e ofertar atendimentos de qualidade”, disse o secretário.

Texto e fotos: Assessoria