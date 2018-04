Documentário sobre cultura Nambiquara será lançado em aldeia indígena de Vilhena

O curta metragem foi produzido por agentes culturais vilhenenses com patrocínio do Governo de Rondônia

O documentário “Os Nambiquara e o Ritual da Menina-moça”, será lançado no próximo dia, 21 de abril, na aldeia Aroeira, em Vilhena. O curta metragem foi contemplado com o prêmio de vídeo documentário “Lidio Sohn” do Governo de Rondônia.

A produção contou com a coordenação do fotógrafo Washington Kuipers e dos produtores culturais Marcio Guilhermon e Andréia Machado.

Segundo Washington Kuipers, o curta metragem retratou o ritual da menina-moça praticado há muitos anos pelos indígenas Nambiquara que povoam Rondônia. “Filmamos e conversamos com várias indígenas em Vilhena. Todas as imagens foram feitas nas aldeias Aroeira e Cabixi, por isso, sentimos a necessidade de fazer o lançamento do filme na Aroeira. O documentário tem a duração de 27 minutos e procuramos retratar com sensibilidade e poesia esse ritual tradicional”, destacou Washington Kuipers.

Já Andréia Machado ressalta a importância da produção do vídeo para valorização da cultura regional amazônica. “O ritual da menina-moça é muito importante, pois marca o rito de passagem da vida das meninas para mulher, onde toda a aldeia se junta para comemorar essa nova fase da vida delas, para que jamais se esqueçam quem são e a que povo pertencem, mantendo viva a cultura Nambiquaras. Por seu valor histórico e cultural foi muito importante realizar o vídeo documentário para retratar e preservar a memória dessa festa que encanta indígenas os rondonienses. Foi maravilhoso poder conhecer um pouco da rica tradição dos Nambiquara”, disse Andréia Machado.

O documentário vilhenense foi produzido pelos membros do Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções em parceria com a Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA). Ele foi selecionado Prêmio Lídio Sohn, promovido pelo Governo de Rondônia através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). O prêmio tem como objetivo incentivar a produção artística no campo audiovisual da história e arte recente do estado de Rondônia. Ao todo foram selecionados quatro projetos com o tema “Memória e Cultura Rondoniense”.

A exibição do filme fará parte da programação da Secretaria Municipal de Esporte de Vilhena alusiva à Semana do Índio, e contará com apoio da Fundação Cultural de Vilhena, e das secretarias municipais de Assistência Social e Educação. Durante todo o dia serão realizadas várias atividades entre eles competições esportivas e brincadeiras lúdicas.

O produtor cultural Marcio Guilhermon lembrou que a obra será exibida nos municípios de Vilhena, Pimenteiras do Oeste, Ji-Paraná e Porto Velho. “Além da exibição vamos oferecer oficinas de audiovisual nestes municípios, tudo com objetivo de incentivar a produção de cinema em Rondônia”, finalizou Marcio Guilhermon.

Texto e Fotos: Assessoria