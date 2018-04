Morador do Alphaville reclama que não consegue entrar em casa devido água e lama empossada em frente ao imóvel

A redação do Extra de Rondônia recebeu na tarde desta quarta-feira, 11, reclamação de um morador da Rua 5004, Bairro Alphaville, em Vilhena, onde relata que está com dificuldades para entrar em sua residência devido acúmulo de água e lama na via.

De acordo com o morador, há seis meses está com sérios problemas em frente ao seu imóvel. Ele já fez requerimento para a secretaria de obras pedindo uma solução, mas até o momento nada foi feito.

Com isso, tentou via Ministério Público, mas ainda não obteve nenhuma resposta. Segundo o morador, o imóvel é novo e os carros passam na via em alta velocidade e acabam jogando água com lama na parede da casa. Além disso, para entrar na residência, tem que fazer malabarismo, ou entra de carro ou tem que pisar na água suja com lama.

O morador pede ao secretário de obras que vá ver in loco o problema e que tome providencias para pelo menos amenizar a situação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta